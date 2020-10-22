بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في غابات جنوب السعودية

كل الوطن – الرياض: اندلع اليوم الأربعاء حريق ضخم في محافظة تنومة بمنطقة عسير جنوب السعودية بينما أكد الدفاع المدني للمملكة بدء عملياته لإخماد النيران الذي تسارع انتشاره بسبب الرياح.

ونشر رواد في مواقع التواصل الاجتماع مقاطع فيديو تظهر ألسنة نيران واسعة ناجمة عن الحريق مع تصاعد كثيف للدخان في غابات جبل غلامه بين النماص وتنومة بينما تعمل سيارات إطفاء في الموقع.

الوضع خطير المنطقة مغطاه بالاشجار والهواء قوي يااارب سترك pic.twitter.com/LUHXw4kImN — 🌹🇸🇦 ۰۪۫J۪۫۰۰۪۫O۪۫۰۰۪۫K۪۫۰۰۪۫E۪۫۰۰۪۫R۪۫۰🇸🇦🌹 (@J_O_K_E_R_07) October 21, 2020

وقال الدفاع المدني السعودية إن فرقه في تنومة “باشرت حريقا بمنطقة وعرة بجبل غلامه، حيث ساهمت شدة الرياح في انتشاره”، مشيرة إلى أن وحداتها تعمل على محاصرة النيران.

تباشر فرق #الدفاع_المدني بمحافظة #تنومة حريقاً بمنطقة وعرة بجبل غلامه، حيث ساهمت شدة الرياح في انتشاره ، وتعمل الفرق على محاصرته ، ولم تسجل أي اصابات حتى الآن ولله الحمد. — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 21, 2020

اللهم انّ النار جندك ، و الغيث جندك فأغثهم بماء يطفئ لهيب النار و حرها ، واجعلها بردًا و سلامًا على أهلها يارب العالمين#حريق_تنومهpic.twitter.com/XZLwQDxKVi — ايلاف عبدالرحمن (@Elaf_sh2) October 21, 2020

وأشار الدفاع المدني إلى أن الحريق لم يؤدي حتى الآن إلى أي إصابات، بينما تصدر هاشتاغ “حريق تنومه” قائمة الأكثر تداولا في السعودية، وأعرب نشطاء كثيرون عن قلقهم من خطورة الوضه بسبب سرعة انتشار الحريق الذي طال مساحات واسعة.

إن لله وإن إليه راجعون اللهم احفظ أهلنا في تنومه وأبعد عنهم كل مكروه اللهم برداً وسلاماً عليهم ❤️#حريق_تنومهpic.twitter.com/yIK3xgaztr — سطام بن بندر 🇸🇦 (@satambandar) October 21, 2020

وتقع محافظة تنومة جنوب غرب المملكة في منطقة عسير على سلسلة جبال السروات، وتمتاز بانتشار الغابات الخضراء.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية<