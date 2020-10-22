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بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في غابات جنوب السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : منذ 20 ثانية
بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في غابات جنوب السعودية

كل الوطن – الرياض: اندلع اليوم الأربعاء حريق ضخم في محافظة تنومة بمنطقة عسير جنوب السعودية بينما أكد الدفاع المدني للمملكة بدء عملياته لإخماد النيران الذي تسارع انتشاره بسبب الرياح.

ونشر رواد في مواقع التواصل الاجتماع مقاطع فيديو تظهر ألسنة نيران واسعة ناجمة عن الحريق مع تصاعد كثيف للدخان في غابات جبل غلامه بين النماص وتنومة بينما تعمل سيارات إطفاء في الموقع.

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وقال الدفاع المدني السعودية إن فرقه في تنومة “باشرت حريقا بمنطقة وعرة بجبل غلامه، حيث ساهمت شدة الرياح في انتشاره”، مشيرة إلى أن وحداتها تعمل على محاصرة النيران.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الحريق لم يؤدي حتى الآن إلى أي إصابات، بينما تصدر هاشتاغ “حريق تنومه” قائمة الأكثر تداولا في السعودية، وأعرب نشطاء كثيرون عن قلقهم من خطورة الوضه بسبب سرعة انتشار الحريق الذي طال مساحات واسعة.

وتقع محافظة تنومة جنوب غرب المملكة في منطقة عسير على سلسلة جبال السروات، وتمتاز بانتشار الغابات الخضراء.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية<

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398314

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