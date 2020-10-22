نجم مصري يتعرض لحادث خطير في أمريكا (صور)

كل الوطن – وكالات: نشر الفنان المصري محمد كريم، صورا من حادث سير خطير تعرض له بسيارته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كريم في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”: “قدر الله وما شاء فعل.. انا عملت حادثه بالعربية هنا في كاليفورنيا كنت مسافر على طريق سيء جبلي واتجاهين انا في المستشفى دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا علي خير”.

وأضاف: “أنا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب انه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنيه”.

يذكر أن كريم نال جائزة أحسن ممثل في الدورة العاشرة لمهرجان موناكو السينمائي الدولي عام 2012 عن بطولته للفيلم الإنجليزي العالمي “فيسبوك رومانس” المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان.