وزير الصحة محذرا: السعودية معرضة للموجة الثانية من كورونا

كل الوطن – متابعات- رنيم المشهراوى : أكد وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة العربية السعودية تخطو بخطوات ثابتة وتتقدم دول العالم في مواجهة خطر فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، بينما ما زال الحذر قائم والالتزام بالإجراءات الوقائية ضرورة للخروج من تلك الأزمة.

وقال وزير الصحة السعودي: “نتوقع عودة الإصابات للارتفاع من جديد خلال الأسابيع المقبلة في حال التهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدد من دول العالم تشهد موجة ثانية وقوية بسبب عدم الالتزام بالتباعد أو التهاون في لبس الكمامة، وذلك خلال تدشينه عددا من المشاريع الصحية.

وأضاف أن المملكة “تعتبر أحد أفضل دول العالم في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، حيث رأينا استقرارا في حالات “كورونا” المسجلة، وانخفاضا أيضا في حالات الرعاية المركزة، لكن أؤكد أنه يجب الاهتمام بتطبيق الاحترازات

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