حركة “أمل” توجه دعوة إلى الحريري بعد تكليفه تشكيل الحكومة

كل الوطن – رنيم المشهراوى : وجهت حركة أمل اللبنانية، اليوم الخميس، دعوة إلى سعد الحريري بعد اختياره لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد.

ودعت الكتلة النيابية لحركة أمل المتحالفة مع “حزب الله”، إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن بعد اختيار السياسي السني سعد الحريري لتولي منصب رئيس الوزراء.

وحصل الحريري على عدد كاف من الأصوات في المشاورات الرسمية ليصبح رئيسا للحكومة لرابع مرة ويحاول تشكيل حكومة جديدة يتعين عليها التعامل مع أزمة مالية غير مسبوقة.

وكانت كتلة “حزب الله” النيابية في لبنان، أعلنت أنها لا ترشح أي أحد لمنصب رئيس الوزراء الجديد. وقال النائب ​محمد رعد​ المتحدث باسم كتلة الوفاء للمقاومة، إن الكتلة “لم تسم أحدا لتشكيل الحكومة​ ​العتيدة”، وذلك إثر مشاركتها في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة في ​قصر بعبدا​.