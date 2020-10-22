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تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

كل الوطن – وكالات: كلف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة .

وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ، في تصريح صحفي مقتضب ، إن سعد الحريري رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة بعد حصوله على 65 صوتا في الاستشارات النيابية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398349

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