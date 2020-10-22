تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

كل الوطن – وكالات: كلف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة .
وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ، في تصريح صحفي مقتضب ، إن سعد الحريري رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة بعد حصوله على 65 صوتا في الاستشارات النيابية.
كل الوطن – وكالات: كلف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة .
وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ، في تصريح صحفي مقتضب ، إن سعد الحريري رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة بعد حصوله على 65 صوتا في الاستشارات النيابية.
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398349