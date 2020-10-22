قرار أمريكي جديد يصدم محمد بن زايد ويغتال طموحاته

كل الوطن – وكالات : أعلن مشرعون ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن قرار جديد صادم لدولة الإمارات.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قدم السيناتور “بوب مينينديز” (ديمقراطي من نيوجرسي)، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية، بالمشاركة مع السيناتورة “ديان فينشتاين” (ديمقراطية من كاليفورنيا) مشروع قانون يهدف إلى تقييد جهود إدارة الرئيس “دونالد ترامب” لبيع مقاتلات (إف-35) إلى الإمارات.

ويشترط مشروع القانون، تصديق الإدارة الأمريكية على أن التفوق العسكري لإسرائيل لن يتعرض للخطر قبل أن تتمكن الإدارة من المضي قدمًا في بيع الطائرات العسكرية الأكثر تقدماً إلى دول في الشرق الأوسط.

وبموجب القانون، الذي تم تسميته بقانون الصادرات الآمنة، يتعين على الإدارة الأمريكية أن تصدق للكونجرس على أن بيع المقاتلات لن يضر بتفوق إسرائيل، وأن تضمن تفوق إسرائيل العسكري كل عام، ولمدة 10 سنوات.

وكانت مصادر قد ذكرت أن الولايات المتحدة والإمارات تأملان في التوصل إلى اتفاق مبدئي على صفقة بيع المقاتلة (إف-35) للإمارات بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستعارض بيع طائرات (إف-35) الأمريكية للإمارات على الرغم من تطبيع العلاقات بينها وبين الدولة الخليجية مشيرا إلى الحاجة للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وتعد (إف-35) المقاتلة الأكثر تقدمًا وتطورًا في العالم، وهي من مقاتلات الجيل الخامس، وتنتجها شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية.

وأدخلت (إسرائيل) تلك الطائرات للخدمة أواخر عام 2017 لتصبح أول دولة في العالم (بخلاف أمريكا) تستخدم (إف-35) فعليًّا، بتسلمها 9 مقاتلات من هذا الطراز ضمن صفقة تتضمن تزويدها بـ50 طائرة.