السعودية.. هيئة حقوق الإنسان ترد على “هيومن رايتس ووتش” بشأن “عقوبة إعدام القاصرين”

كل الوطن – متابعات: أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية أن عقوبة الإعدام للقاصرين ملغاةـ وذلك ردا على ادعاء منظمة هيومن رايتس ووتش بأن النيابة السعودية تسعى لتوقيع عقوبة الإعدام ضد أحداث شاركوا باحتجاجات.

وقالت الهيئة السعودية، والتي تراقب الشكاوى والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، إنها لم تجد أي أساس لإثبات ادعاء “هيومن رايتس ووتش” بأن المدعين السعوديين ما زالوا يطالبون بإصدار أحكام الإعدام بحق الأحداث المخالفين للقانون، معربة عن ثقتها بأن النيابة العامة السعودية تلتزم بالكامل بالقانون السعودي.

وأشارت إلى أمر ملكي صدر في مارس الماضي بإلغاء عقوبة الإعدام على الأفراد المدانين بجرائم ارتكبت وهم قاصرون.