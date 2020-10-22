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تحرّك عاجل بعد واقعة مشاهدة أفلام إباحية على شاشات مدرسة مصرية (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-22T23:05:30+03:00
2020-10-22T23:42:26+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 دقيقةآخر تحديث : منذ 38 دقيقة
تحرّك عاجل بعد واقعة مشاهدة أفلام إباحية على شاشات مدرسة مصرية (صور)

كل الوطن – وكالات: قال نائب وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي، إن هناك تحركا عاجلا بشأن مشاهدة طلاب إحدى المدارس ببني سويف، لأفلام إباحية على شاشات المدرسة.

وأضاف حجازي أنه تم تحويل الموضوع لوكيلة وزارة التربية والتعليم ببني سويف، سهام يوسف، للتحقيق في الواقعة، ومن المقرر أن يكون التحقيق اليوم الخميس.

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وحذر نائب وزير التربية والتعليم من تكرار تلك المشاهد، وضرورة تشديد الرقابة على الشاشات الإلكترونية لعدم تكرارها، مؤكدا أنها ليست ظاهرة وقليلة.

طلاب يستخدمون شاشات التعليم الإلكتروني لمشاهدة الأفلام الإباحية داخل الفصول
طلاب يستخدمون شاشات التعليم الإلكتروني لمشاهدة الأفلام الإباحية داخل الفصول
طلاب يستخدمون شاشات التعليم الإلكتروني لمشاهدة الأفلام الإباحية داخل الفصول
طلاب يستخدمون شاشات التعليم الإلكتروني لمشاهدة الأفلام الإباحية داخل الفصول

تحرك عاجل بعد واقعة مشاهدة أفلام إباحية على شاشات مدرسة مصرية (صور)
طلاب يستخدمون شاشات التعليم الإلكتروني لمشاهدة الأفلام الإباحية داخل الفصول
وفي وقت سابق، نشر موقع “القاهرة 24” المحلي مقطع فيديو لعدد من طلاب الثانوية العامة، أثناء مشاهدتهم لمقاطع إباحية، على الشاشات الإلكترونية، الخاصة بمنظومة التعليم الإلكتروني.

وحدثت تلك الواقعة في مدرسة إهناسيا الثانوية بنين، والتابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف.

وأعرب عدد من أولياء الأمور عن استيائهم الشديد من الواقعة، مشيرين إلى أن تلك المدرسة خرجت العديد من الشباب الذين خدموا البلد في مجالاتهم.

تحرك عاجل بعد واقعة مشاهدة أفلام إباحية على شاشات مدرسة مصرية (صور)
طلاب يستخدمون شاشات التعليم الإلكتروني لمشاهدة الأفلام الإباحية داخل الفصول
المصدر: القاهرة 24

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398402

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