اتهامات متبادلة بين ترامب وبايدن في المناظرة الثانية والأخيرة

كل الوطن – أ ف ب: تبادل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه في الانتخابات المقرّرة بعد 12 يوماً الديموقراطي جو بايدن خلال مناظرتهما الثانية والأخيرة مساء الخميس الاتّهامات حول طريقة إدارة جائحة كوفيد-19 والفساد، لكنّهما بدَوا أكثر اتّزاناً مما كانا عليه في مناظرتهما الأولى.

وفي مستهلّ المناظرة التي جرت في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي قال بايدن الذي يتصدّر نوايا التصويت في استطلاعات الرأي إنّ “شخصاً مسؤولاً عن هذا العدد الكبير من الوفيات يجب أن لا يكون قادراً على البقاء رئيساً للولايات المتحدة”، متّهماً الرئيس بأنّه “لا يزال بدون خطة” للتعامل مع الجائحة.

وتوقّع نائب الرئيس السابق باراك أوباما أن تواجه البلاد “شتاء قاتماً” بسبب الجائحة التي حصدت لغاية اليوم حياة أكثر من 222 ألف شخص في الولايات المتّحدة.

وأضاف بايدن: “ليس هناك عالم جادّ واحد في العالم يعتقد أنّه (كوفيد-19) سيختفي قريباً”، في وقت لا يكفّ فيه الملياردير الجمهوري عن القول إنّ الجائحة ستزول سريعاً.

وردّ ترمب الذي وصل إلى مكان المناظرة بدون كمامة بعد ثلاثة أسابيع من تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجدّ “نحن نحاربه بحزم شديد”.

وتطرّق الرئيس الساعي للفوز بولاية ثانية إلى إصابته بكوفيد-19 ودخوله المستشفى وتعافيه، مؤكّداً مجدّداً أنّه بات “محصناً” ضدّ الفيروس.

وأضاف “لدينا لقاح آتٍ، إنّه جاهز، سيتم الإعلان عنه في الأسابيع المقبلة”، قبل أن يتهرّب من تحديد الموعد الدقيق لجهوزية اللقاح المرتقب.

وتعهّد بايدن من جهة أخرى أن تدفع كلّ من روسيا والصين وإيران ثمن تدخّلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية إذا ما فاز بالانتخابات.

وقال إنّ هذه الدول الثلاث “ستدفع الثمن إذا ما انتُخبت. إنّها تتدخّل بالسيادة الأميركية”.

وتبادل المرشّحان خلال المناظرة اتهامات بالفساد المالي، وقال ترمب لبايدن “أعتقد أنك تدين بشرح للشعب الأميركي” بشأن مزاعم فساد مالي لا ينفكّ رجل الأعمال السابق يتّهم نائب الرئيس السابق بالضلوع فيها، فردّ عليه بايدن “لم أتلقّ يوماً بنساً واحداً” من أيّ جهة أجنبية.

وكان مقرّراً أن تكون هذه المناظرة الثالثة بينهما لكن ترمب رفض المشاركة في المناظرة الثانية التي كان موعدها في 15 الجاري لأن المنظمين أرادوها مناظرة افتراضية بسبب إصابة ترمب في حينه بالفيروس.

وحذر جو بايدن من أن الولايات المتحدة تتجه نحو “شتاء قاتم” بسبب فيروس كورونا، متهما الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه ليس”لديه خطة واضحة” للتعامل مع الجائحة.

ورفض ترمب الفكرة قائلا:”لا أعتقد أننا سنواجه شتاء قاتما على الإطلاق، نحن نفتح بلادنا”، وقال ترمب إن بايدن لديه رفاهية القدرة على تجنب الخروج أثناء الوباء مشيرا إلى إن الشعب بحاجة إلى العمل، وألقى ترمب باللوم في الجائحة بشكل مباشر على الصين.

وأكّد المرشّح الديموقراطي إلى البيت الأبيض جو بايدن مساء الخميس خلال مناظرته الثانية والأخيرة مع منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترمب أنّه لم يتلقّ يوماً “بنساً واحداً” من أيّ جهة أجنبية.

وأتى تصريح بايدن ردّاً على إثارة ترامب خلال المناظرة مزاعم فساد مالي قال الرئيس الجمهوري إنّها تحوم حول نائب الرئيس الديموقراطي السابق.

وقال ترامب لبايدن “أعتقد أنك تدين بشرح للشعب الأميركي”، فردّ المرشح الديموقراطي قائلاً “لم أتلقّ يوماً بنساً واحداً” من أيّ جهة أجنبية.