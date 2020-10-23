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“التعاون الإسلامي” تدين بشدة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : منذ 50 ثانية
“التعاون الإسلامي” تدين بشدة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين

كل الوطن – واس: أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة في بيان اليوم، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية بطائرة بدون طيار (مفخخة)، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398428

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