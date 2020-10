علماء يُصمّمون قناعا فريدا يقتل فيروس كورونا في الهواء بدلا من ترشيحه

كل الوطن – الرياض: أفاد علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أنهم طوروا قناعا قادرا على قتل فيروس كورونا عوضا عن ترشيح الهواء..

وعمل الفريق على حساب معدل تدهور فيروس كورونا في ظل ظروف مختلفة وخلصوا إلى أن درجة حرارة 90 درجة مئوية ستسهم في تقليل ما بين آلاف وملايين الجسيمات الفيروسية، اعتمادا على الحجم النهائي للنموذج.

By calculating how rapidly coronaviruses degrade at different temperatures, MIT engineers are designing prototypes of face masks that may actually inactivate the virus using the wearer's breath to create a reactor https://t.co/E2W4eiAZns @MITChemE @MITNSE