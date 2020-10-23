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خارجية الكويت تستدعي السفير المصري بسبب تصريحات “مسيئة” من مسؤول

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-23T15:50:27+03:00
2020-10-23T15:51:59+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
خارجية الكويت تستدعي السفير المصري بسبب تصريحات “مسيئة” من مسؤول

كل الوطن – وكالات: أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أنه تم استدعاء السفير المصري لدى الكويت، “في أعقاب الإساءات التي صدرت مساء أمس، على لسان معاون وزيرة القوى العاملة المصرية”.

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن نائب وزير الخارجية، “نقل استنكار واستياء ورفض الكويت لصدور مثل هذه الإساءات ومن مسؤول رسمي في الدولة والتي استهدفت الكويت ورموزها”.

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وطلب الجارالله، رسميا من السلطات المصرية بأن “تبادر وعلى الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات وإحالة من ورائها للتحقيق للوقوف على الملابسات والأسباب وراء إصدارها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة الكفيلة بردع هذه الممارسات المشينة وإعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين بعد ما تعرضت له من مساس”.

من جانبه، أعرب السفير المصري عن رفضه واستنكاره لهذه الإساءات بحق دولة الكويت ورموزها، مؤكدا أنه تلقى اتصالا اليوم الجمعة من المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية أكدوا من خلاله عزم السلطات المصرية على اتخاذ الإجراء اللازم بحق المسؤول عن هذه الإساءات.

المصدر: صحيفة “القبس”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398443

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