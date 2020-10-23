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بالفيديو.. أنباء عن انفجار وحريق في محطة لإنتاج البتروكيميائيات جنوبي إيران

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
بالفيديو.. أنباء عن انفجار وحريق في محطة لإنتاج البتروكيميائيات جنوبي إيران

كل الوطن – وكالات: ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارا تبعه حريق وقع في محطة لإنتاج البتروكيميائيات في ميناء بندر إمام بمدينة ماهشهر جنوب البلاد اليوم الجمعة.

وأفاد موقع “عصر جنوب” في المدينة بأن الانفجار وقع في وحدة معالجة البتروكيميائيات العطرية في المحطة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

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وأضاف الموقع أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران، ولم يعلق أي مصدر رسمي حتى الآن على الخبر.

وتعرضت محطات طاقة وغاز وبتروكيميائيات ومنشآت عسكرية ونووية خلالة فصل الصيف لأحداث مشبوهة، وكشفت السلطات الأسبوع الماضي عن هجوم سيبراني تعرضت له مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، مما أدى إلى تعطل نظام الاتصال في ميناء بندر عباس ومؤسستين حكوميتين.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398446

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