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الخرطوم: ترامب صادق على إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-23T16:55:56+03:00
2020-10-23T17:38:52+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 دقيقةآخر تحديث : منذ 44 دقيقة
الخرطوم: ترامب صادق على إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

كل الوطن – وكالات: أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسميا على قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وسيتم الإعلان عن ذلك بعد قليل.

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يأتي ذلك بعد أيام من إعلان ترامب أن حكومة السودان وافقت على دفع تعويضات “لضحايا الإرهاب” بقيمة 335 مليون دولار، وأن اسم السودان سيرفع من القائمة المذكورة فور تحويل الأموال.

وأكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398452

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