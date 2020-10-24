الإرياني: نخوض معركة تاريخية ضدّ طموح إيران التوسعي بالمنطقة

كل الوطن – وكالات: هاجم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني السياسات الإيرانية تجاه الأزمة في اليمن، متهما طهران بمحاولة “نشر الفوضى والإرهاب” في اليمن والمنطقة.

وقال الإرياني إن “الأحداث التي شهدها اليمن خلال السنوات الخمس الأخيرة، أكدت أن الحكومة والجيش والشعب اليمني، بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، يخوضون معركة تاريخية فاصلة في الدفاع عن الأرض والهوية”.

وشدد الوزير اليمني على أن “الهدف من المعارك القائمة (في اليمن) هو التصدي للمخطط التوسعي الإيراني بخلفياته التاريخية والعنصرية منذ الأزل، ودحض سياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة”‏.

ودعا الإرياني شعوب المنطقة العربية إلى “عدم الاكتفاء بموقف المتفرج مما يحدث في اليمن من عدوان إيراني واضح وصريح”.

وحث الإرياني الدول العربية، على “إدراك طبيعة التحديات وحجم المخاطر المحدقة بأمتنا العربية وحضارتنا وتاريخنا، والوقوف في وجه الخطر الذي يتهددنا جميعا، ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

المصدر: RT