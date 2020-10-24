تسجيل الدخول
» » السعودية.. مسروقات وسراديب سرية تكشفها مداهمة أمنية لمحل ذهب بالرياض.. فيديو

السعودية.. مسروقات وسراديب سرية تكشفها مداهمة أمنية لمحل ذهب بالرياض.. فيديو

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
السعودية.. مسروقات وسراديب سرية تكشفها مداهمة أمنية لمحل ذهب بالرياض.. فيديو

كل الوطن – وكالات: كشفت مداهمة أمنية عن مخالفات لقرار التوطين ومسروقات ومواد مخالفة ووجود مخابئ وسراديب تقود لأحد محلات الذهب بأحد الأسواق بـالرياض.

وقامت الجهات الأمنية بجولة تفتيشية لمتابعة مدى الالتزام بقرار التوطين والسعودة في محلات الذهب.

اقرأ أيضا...

وكشفت الجولة، عن وجود سراديب وممرات ومخابئ سرية ملحقة بأحد محلات بيع وصياغة المشغولات الذهبية، حيث يتم إخفاء المشغولات المخالفة وغسيل الأموال والمسروقات.

المصدر: “وكالات سعودية”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398489

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.