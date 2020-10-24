تسجيل الدخول
» » » “حدود جازان” يقبض على مواطن حاول تهريب 180 كلغ من القات المخدّر

“حدود جازان” يقبض على مواطن حاول تهريب 180 كلغ من القات المخدّر

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
“حدود جازان” يقبض على مواطن حاول تهريب 180 كلغ من القات المخدّر

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، بأن الدوريات التابعة لحرس الحدود بمنطقة جازان تمكنت ، -بفضل الله- ، من القبض على مواطن حاول تهريب كمية من القات المخدر، تزن (180) مئة وثمانين كيلوجراماً ، كانت مخفيّة في مركبته.

وتم استكمال الإجراءات النظامية كافة حيال المهرب والكمية المضبوطة مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.

اقرأ أيضا...
1000 2f00a99c6a - كل الوطن
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398515

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.