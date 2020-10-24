وسائل إعلام: التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

كل الوطن – وكالات: أفادت قناة “الإخبارية” السعودية بأن التحالف العربي أعلن اليوم السبت، عن تدمير طائرة مسيرة أخرى أطلقتها جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية باتجاه المملكة.