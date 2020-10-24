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وكالة: وفاة أمير بروناي الحاج عبد العظيم

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : منذ 50 ثانية
وكالة: وفاة أمير بروناي الحاج عبد العظيم

كل الوطن – وكالات: قالت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، إن المنية وافت اليوم السبت، الأمير الحاج عبد العظيم الابن الثاني لحاكم بروناي السلطان حسن بلقيه معز الدين وعد الله.
ونقلت الوكالة الصينية، عن بيان صدر عن إدارة السلطان، أن الفقيد كان يبلغ من العمر 38 عاما.

ولم يحدد البيان سبب وفاة الأمير الشاب، كما لم ترد أي تفاصيل عنها.

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وتم إعلان الحداد العام في هذه الدولة لمدة سبعة أيام، حزنا على وفاة الأمير وأمرت السلطات بتنكيس الأعلام.

وقد نالت السلطنة، العضو في الكومنولث والتي كانت محمية بريطانية، استقلالها عن بريطانيا عام 1984. ولا تزال تضم حامية بريطانية.

المصدر: تاس

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398523

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