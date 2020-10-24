“كلاسيكو الأرض”.. ريال مدريد يقسو على برشلونة بثلاثية في عقر داره… فيديو

كل الوطن – روسيا اليوم: حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على مضيفه برشلونة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وباغت ريال مدريد مضيفه الكتالوني بهدف مبكر منذ الدقيقة الـ5 عن طريق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، ورد برشلونة سريعا بهدف التعادل بعدها بثلاث دقائق عن طريق أنسو فاتي.

وعاد ريال مدريد للتقدم في الدقيقة الـ63 عن طريق قائده سيرخيو راموس من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد VAR.

وأطلق الكرواتي لوكا مودريتش رصاصة الرحمة على الفريق الكتالوني بتسجيله الهدف الثالث للفريق الملكي في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 13 نقطة وانقض على الصدارة، فيما توقف رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.