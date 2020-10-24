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القبض على مواطن تورّط في إتلاف 4 أجهزة “ساهر” في بيشة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-24T23:20:36+03:00
2020-10-24T23:23:05+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
القبض على مواطن تورّط في إتلاف 4 أجهزة “ساهر” في بيشة

كل الوطن – الرياض: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن دباش ، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر ، تورط في إتلاف أربعة من أجهزة الرصد الآلي في محافظة بيشة ، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398537

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