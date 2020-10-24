القبض على مواطن تورّط في إتلاف 4 أجهزة “ساهر” في بيشة

كل الوطن – الرياض: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن دباش ، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر ، تورط في إتلاف أربعة من أجهزة الرصد الآلي في محافظة بيشة ، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.
باحثون يكتشفون “مفتاحا” ثانيا يجعل فيروس كورونا الجديد شديد العدوى!علماء يُصمّمون قناعا فريدا يقتل فيروس كورونا في الهواء بدلا من ترشيحهعدد الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا يبلغ مستوى قياسيا.. 200 ألف إصابة جديدةالأردن.. 38 وفاة و2821 إصابة جديدة بكورونافرنسا تسجل حصيلة غير مسبوقة لإصابات كورونا اليومية بأكثر من 40 ألف حالةعلماء: لقاحات “كوفيد-19” لن تمنع الإصابة بالمرض أو وفياتهمجموعة استشارية بريطانية: فيروس كورونا باق للأبدهل يستطيع زيت جوز الهند تعزيز المناعة وتدمير فيروس كورونا؟إصابات كورونا حول العالم تقترب من 40.8 مليونبعد إصابتهم بالفيروس منذ أشهر دراسة.. المتعافون من كورونا لا زالوا يعانون من أعراض