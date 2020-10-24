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القبض على شخصين إثر تورطهما بسرقة متجر في غرب الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
القبض على شخصين إثر تورطهما بسرقة متجر في غرب الرياض

كل الوطن – الرياض: تمكنت فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على شخصين بعد تورطهما بسرقة متجر ، وقيامهما بتهديد العاملين فيه بالأسلحة البيضاء بغرض سرقة المبالغ المالية التي يحتويها صندوق المحاسبة، وأعلنت وزارة الداخلية بأنه تم توقيفهما تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398540

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