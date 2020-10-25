أحلام تحذف فيديو نسبته إلى الشيشان معنونا بدعوة للوقوف ضدّ ماكرون

كل الوطن – وكالات: حذفت المطربة الإماراتية تغريدة على “تويتر”، تضمنت فيديو يظهر احتفالا بالعاصمة اليمنية صنعاء بالمولد النبوي الشريف، قدمته وكأن الشيشان منتفضة ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وورد في تغريدة أحلام: “الفيديو الشيشان الآن !!!!! وينكم يا مسلمين ؟؟؟؟!!!!!! انصروا رسول الله وحبيب الله وشفيعنا محمد بن عبدالله اجعلوا هذا الفيديوا يزلزل الأرض من تحت اقدام مكرون”.

أحلام تحذف فيديو نسبته إلى الشيشان معنونا بدعوة للوقوف ضد ماكرون

لكن هذا الفيديو اختفى من حساب المطربة الإمارتية دون أي إيضاح، بعد ساعات من نشره وتداوله على نطاق واسع.

يشار إلى أن المقطع الذي روج له حساب أحلام مجتزأ من فيديو لاحتفال بالمولد النبوي أقيم في العاصمة اليمنية صنعاء عام 2019.

أحلام تحذف فيديو نسبته إلى الشيشان معنونا بدعوة للوقوف ضد ماكرون

وشنت ​أحلام هجوما لاذعا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب تصريحات الأخير حول الإسلام والنبي محمد.

المصدر: روسيا اليوم