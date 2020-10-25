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السعودية.. إصابة مدني بسقوط شظايا درون حوثي في عسير (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : منذ 37 ثانية
السعودية.. إصابة مدني بسقوط شظايا درون حوثي في عسير (صور)

كل الوطن – وكالات: أفادت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، بأنها تلقت بلاغا بسقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة بلا طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وصرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأن سقوط الشظايا نتج عنه إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة، وتضررت 5 منازل و3 مركبات مدنية.

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وأضاف أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه ثالث هجوم بواسطة طائرة بدون طيار شنته جماعة الحوثي الارهابية خلال أقل من يومين.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون “بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية”.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398548

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