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الرئيسية » فنون ونجوم » شيرين رضا: “كان قصدي اضحك الناس لما قولت أبويا كان نفسه أطلع رقّاصة” (فيديو)
شيرين رضا: “كان قصدي اضحك الناس لما قولت أبويا كان نفسه أطلع رقّاصة” (فيديو)
2020-10-25T00:48:08+03:00
2020-10-25T00:50:38+03:00فنون ونجوم•فيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398551
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