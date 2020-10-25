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» » شيرين رضا: “كان قصدي اضحك الناس لما قولت أبويا كان نفسه أطلع رقّاصة” (فيديو)

شيرين رضا: “كان قصدي اضحك الناس لما قولت أبويا كان نفسه أطلع رقّاصة” (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-25T00:48:08+03:00
2020-10-25T00:50:38+03:00
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
شيرين رضا: “كان قصدي اضحك الناس لما قولت أبويا كان نفسه أطلع رقّاصة” (فيديو)

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398551

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