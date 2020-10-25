إصابة عامل ضبط زوجته في أحضان عشيقها بحلوان.. والزوجة: الواقعة ملفقة

كل الوطن – الوطن المصرية: هاجم موظف بمنطقة حلوان زوج عشيقته بسكين داخل شقته، وأصابه بطعنة، وذلك عقب وصول مفاجئ للزوج ومشاهدته لزوجته في أحضان عشيقها داخل شقته.

وحاول المجني عليه الإمساك بالعشيق، لكن المتهم راوغه وأمسك بسكين وطعنه، ثم حاول الفرار جريًا في الشارع، لكن الأهالى أمسكوا به، وبينما اتهم المجنى عليه فى محضر الشرطة زوجته بالخيانة، نفت الزوجة ذلك وقالت إن الواقعة ملفقة.

تفاصيل الجريمة وثقها محضر شرطة النجدة التي ذكرت أنها تلقت بلاغًا بشروع موظف في قتل زوج عشيقته بمنطقة حلوان، وذلك بعدما ضبطهما المجني عليه فى وضع مخل داخل غرفة نومه بمنزله بدائرة قسم شرطة حلوان، وتبين من الفحص الأولي للحادث أن المجني عليه ويدعى “ش.م”، عامل، عاد إلى منزله بمنطقة أطلس فجأة، ودخل متسللًا إلى غرفة نومه لارتيابه فى سلوك زوجته “ع.ج”، فوجدها في أحضان عشيقها “ر.ج”، وعندما حاول الاتصال بالشرطة لإثبات جريمة الزنا والإمساك بالعشيق متلبسًا، راوغه المتهم وأمسك بسكين وأصابه بطعنة.

كما تبين أن المتهم حاول الفرار، لكن الأهالي أمسكوا به وأبلغوا الشرطة التي انتقلت لموقع الحادث وتمكنت من ضبطه ونقلت الزوج للمستشفى، وحررت محضرا بالواقعة وأحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بضبط “ش م” لزوجته “ع ج” تخونه مع عشيقها داخل منزله في منطقة أطلس، ما دفع العشيق “ر.ج” إلى الاعتداء على الزوج قبل أن يمسك به، وحاول الهرب، وتحفظ عليهما الأهالي وسلموهما للشرطة، وتم نقل الزوج للمستشفى.

وبسؤال الزوجة نفت الواقعة، وقالت إن زوجها يحاول تلفيق اتهام لها لتتنازل له عن حقوقها، بالإضافة إلى أنها تمتلك دراجات بخارية يطالبها بالتنازل عنها حتى لا يحرك دعوى الزنا ضدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.