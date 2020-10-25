كوهين: وفد سوداني سيزور إسرائيل قريبا

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة “السوداني”، إن “وفدا سودانيا سيزور تل أبيب قريبا، وإنه سيتوجه لاحقا إلى الخرطوم، على رأس وفد إسرائيلي”.

وأكد كوهين، أن إسرائيل ستتعاون مع السودان في عدة مجالات، وتوقع إقامة تعاون أمني بين البلدين، وتبادل للسلع وللاستثمارات.

ودانت السلطة الفلسطينية اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل، واعتبرته قرارا غير مقبول، مشيرة إلى أنه يتجاوز الشعب الفلسطيني.

واتهم المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الإدارة الامريكية بمنح إسرائيل خدمات مجانية.

كما أفادت مصادر إسرائيلية، بأن اتفاق التطبيع، سيسهل عملية إعادة طالبي حق اللجوء السياسي السودانيين، إلى بلدهم.

المصدر: “مكان”