شاهد.. موجة تعاطف كبيرة مع سعودي كفيف يعمل حطاباً (فيديو)

كل الوطن – متابعات: إثر موجة التعاطف الكبيرة التي أثارها فيديو يظهر فيه مواطن سعودي كفيف يعمل في جمع الحطب وبيعه في مدينة الدمام، والمعاناة التي يتكبدها في مهنة بالغة الخطورة، أصدرت وزارة الموارد البشرية بياناً توضح فيه حالة المواطن.

وأشارت الوزارة إلى أنها تواصلت مع المواطن لدراسة حالته، واتضح لها أن المواطن موظف ولا يزال على رأس العمل، ولا تنطبق عليه ضوابط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، كما أن ابنه المشار إلى حالته في المقطع، أحد المستفيدين من الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. بحسب موقع صحيفة “عكاظ”.

وأهابت وزارة الموارد البشرية بالجميع ضرورة التواصل معها للإبلاغ عن أي حالة إنسانية لتتم متابعتها من قبل الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين في الوزارة ودعت لتجنب التفاعل مع الحالات المماثلة عن طريق النشر في وسائل التواصل الاجتماعي لما فيها من إساء لكرامة الإنسان.

ويعمل المواطن السعودي محمد عسيري “أبو خالد” في تقطيع جذوع الأشجار الكبيرة بفأس يدوي، ومن ثم يلفها في حزم لتكون جاهزة للبيع.