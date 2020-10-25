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» » بعد الهجوم عليه بسبب “الشرع محللي أربعة”.. حمادة هلال يرد: “احتراما لعلماء الدين هعدلها”

بعد الهجوم عليه بسبب “الشرع محللي أربعة”.. حمادة هلال يرد: “احتراما لعلماء الدين هعدلها”

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
بعد الهجوم عليه بسبب “الشرع محللي أربعة”.. حمادة هلال يرد: “احتراما لعلماء الدين هعدلها”

كل الوطن – وكالات: تعرض المطرب حمادة هلال، للعديد من الانتقادات والهجوم أيضًا بعد طرح برومو أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم “الشرع محللي أربعة”، بسبب كلماتها التي فسرها البعض أنها تسئ إلى شرع الله، وبالأخص الشيخ خالد الجندي.

ونشر هلال صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، معلقًا عليها:”بجد أنا بحب صناعة الأغاني أوي وبحب جمهوري أوي أوي ومن زمان وأنا عيل صغير الحمدلله والشكر لله ناجح ومش بفكر أسرق فكرة ومجهود حد عشان ربنا يباركلي في حياتي”.

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حمادة هلال
حمادة هلال

وأضاف:”بجد الفترة دي صعبة جدا في عالم صناعة الأغاني وأنا عرفت أن في ناس من علماء الدين زعلانة من كلمات أغنية (الشرع محللي أربعة)، فأنا احتراما ليهم ولكل الجمهور فأنا هعدل في كلمات الأغنية”.

خالد الجندي
خالد الجندي

وعبر الشيخ خالد الجندي عن سعادته بقرار حمادة هلال، من خلال تعديل كلمات الأغنية احترامًا له، كتب عبر صفحته الشخصية

التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”تحية للفنان حمادة هلال الذي ضرب أروع الأمثلة في الرجوع الى الحق”

خالد الجندي
خالد الجندي
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398590

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