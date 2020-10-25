تسجيل الدخول
» » “يوتيوب” يصدم حسن شاكوش للمرة الثالثة

“يوتيوب” يصدم حسن شاكوش للمرة الثالثة

كل الوطن - فريق التحرير
اخبار عاجلة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
“يوتيوب” يصدم حسن شاكوش للمرة الثالثة

كل الوطن – وكالات: حذف موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أغنية “بسكوتاية مقرمشة” لمغني المهرجانات المصري حسن شاكوش، وذلك بعدما تقدم المخرج مصطفي عامر بشكوي بشأن انتهاك حقوق الملكية.

وأكد مخرج الكليب مصطفى عامر، أن “فكرة كليب شاكوش مسروقة من كليب “راسمك في خيالي” الذي أخرجه لحماقي”، مؤكدا أنه “تقدم بشكوى لموقع “يوتيوب” الذي اتخذ كل الإجراءات القانونية، التي انتهت بحذف كليب أغنية شاكوش، بعد فشل المحاولات الودية مع الشركة للإبقاء عليه”، وذلك حسب وسائل إعلام مصرية.

اقرأ أيضا...

ووجه عامر انتقادات عنيفة إلى شاكوش ومطربي المهرجانات عبر صفحته الخاصة على موقع “فيسبوك” قائلا: “هذا أكبر دليل على أن ما يقدمونه بعيد تماما عن الفن لأنهم فقراء فن، وليس لديهم ما يقدمونه، ودائماً يعتمدون على سرقة مجهود الفنانين الحقيقيين”.

جدير بالذكر أنه “لم تكن هذه هي المرة الأولي التي يحذف يوتيوب مهرجان لحسن شاكوش، وسبق وحذفت أغنيتان هم بنت الجيران وعود البطل، بسبب حقوق الملكية واستخدام لحن لاغنيات أخرى، قبل أن تتم إعادة بثها مجددا.

سبوتنيك

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398595

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.