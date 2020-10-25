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فيديو مروّع.. مشاجرة بالسواطير ودهس بالسيارات تشعل دولة عربية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-25T18:20:39+03:00
2020-10-25T18:21:44+03:00
جرائم وحوادثفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
فيديو مروّع.. مشاجرة بالسواطير ودهس بالسيارات تشعل دولة عربية

كل الوطن – وكالات: نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ مشاجرة عنيفة نشبت بين مجموعة من الشباب وصلت إلى حد محاولات الدهس والقتل بالسواطير في منطقة أبو فطيرة. بمحافظة مبارك الكبير في دولة الكويت.

وشوهد بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 4 شُبان يتشاجرون بالسواطير وبجانبهم سيارتين، فتتحرك إحداهما وتحاول دهس أحد الشبان. لتُلاحقها السيارة الأخرى وتصدمها وتلتصق بها، في مشهد مُروع وخطير أدى أيضاً إلى أضرار واضحة في السيارتين.

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كما وطالب النشطاء بسرعة تحديد هوية الجناة والقبض عليهم ومحاكمتهم لردع الخارجين عن القانون.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398613

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