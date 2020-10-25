رجل يهرب من السيارة تاركاً زوجته أمام القطار (فيديو)

كل الوطن – وكالات: قد يكون الهروب نصف الشجاعة وربما يكون الشجاعة كلها، وقد لا يكون له صلة بالشجاعة أبداً، فقد هرب رجل تاركاً زوجته في سيارة تعطلت أمام قطار بالبرازيل، محاولاً النجاة بحياته قبل أن يأتي القطار ويصطدم بالسيارة، ويدفعها مسافة 50 مترًا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن امرأة في البرازيل (55 عامًا) نجت من الدهس تحت القطار يوم الخميس الماضي، وأفلتت بحياتها، وبقيت على قيد الحياة، بعد أن تعطلت سيارتها على شريط القطار بأحد المزلقانات؛ ليقوم القطار بدهسها، إلا أنها لم تصب إلا بجروح طفيفة.

وحسب الصحيفة، أظهرت كاميرا مراقبة لحظة توقُّف السيارة عند اقترابها من مسار القطار عند تقاطع في بارا مانسا صباح الخميس. وعندما انطلق القطار في المسار نزل رجل من مقعد الراكب الأمامي، وحاول تحريك السيارة للأمام قبل أن يحاول راكب دراجة المساعدة بدفع السيارة، بينما بقيت المرأة داخل السيارة.

وأشار الراكب إلى سائق القطار للتوقف قبل أن يهرب من السيارة تاركًا المرأة خلفه داخل السيارة، بينما اصطدم القطار بالسيارة، ودفعها لمسافة 50 مترًا، وفقا لصحيفة سبق.

ووفقًا لمواقع إخبارية في البرازيل، عولجت المرأة من قِبل إدارة الإطفاء، ولم تعانِ من أية إصابات.