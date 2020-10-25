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قناة إسرائيلية نقلا عن مصادر حكومية: التطبيع مع عُمان قد يحدث قبل الانتخابات الأمريكية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : منذ 52 ثانية
قناة إسرائيلية نقلا عن مصادر حكومية: التطبيع مع عُمان قد يحدث قبل الانتخابات الأمريكية

كل الوطن – وكالات: أفادت القناة الـ12 العبرية بأن حكومة بنيامين نتنياهو تتوقع أن تصبح عُمان الدولة العربية التالية التي ستحذو حذو الإمارات والبحرين والسودان في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ونقلت القناة مساء أمس السبت عن مصادر في حكومة نتنياهو قولها، إن الإعلان عن اتفاق التطبيع مع مسقط قد يأتي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر.

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في الوقت نفسه، أشارت مصادر القناة إلى أن الصفقة قد تتطلب مزيدا من الوقت، لأن الحكومة العمانية ربما ستتريث قبل إعلان نتائج الانتخابات وستتأكد من “الجهة التي تهب فيها الرياح السياسية في واشنطن قبل اتخاذ هذه القرار المهم”.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398647

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