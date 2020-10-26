الشيخ خالد الجندي ينتقد حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية (فيديو)

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية، قائلًا: “في ناس بتجرجركم علشان تبقوا ألعوبة في أيدي النظام التركي الذي يسعى لإحداث أي زعزعة”.

وأضاف “الجندي”، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأحد، أن عدد المسلمين مليار و500 مليون، ودعوات المقاطعة عندنا إحنا بس، معقبًا: “عايزين تقاطعوا إيه.. الجبنة؟ ناسيين المفاعلات النووية ومحطات الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء بالرياح ومترو الأنفاق”.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك 165 شركة فرنسية في مصر بها 38 ألف موظف مصري، وتبلغ الاستثمارات الأجنبية الفرنسية في مصر 5 مليار دولار، ويصل حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لـ 2.8 مليار دولار، معقبًا: “هتهجس وتقولي مقاطعة، خليك راجل عاقل وأنت بتتكلم، عايز تكون فداء لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- ورينا أخلاق رسول الله”.