بالفيديو.. هاني شاكر يغني “بنت الجيران” وشاكوش “سيقاضيه”..فيديو

كل الوطن – البشاير: لو لم نشاهد الفيديو، لما تخيلنا أن الفنان هاني شاكر يمتلك مثل تلك خفة الدم ومرونة الحنجرة، التي نقلته من الغناء بصوته الرخيم لأغنية ” بنت الجيران” ثم الانتقال فجأة لتقليد صوت حسن شاكوش.

لكنه فعلها، وأكد بما فعله أن الكلمات الجميلة واللحن المميز تحتاج حقا لصوت جميل لتخرج لنا قطعة فنية متكاملة.

مش تقول انك عايز تغني الاغنيه ياستاذ #هاني_شاكر بدل الهري ده

وبعدين #حسن_شاكوش ممكن يرفع عليك قضيه من السخرية دي pic.twitter.com/KlUl9eayUT — الغواص (@M3t07saaa) October 21, 2020

واشتعلت السوشيال ميديا أمس بعد طرح إعلان أحدث لقاءاته التلفزيونية في برنامج “السيرة”، من تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، الذي يذاع الجمعة والسبت.

ويظهر هاني شاكر في الإعلان وهو يؤدي أغنية المهرجانات المصرية الشعبية “بنت الجيران”، ثم يقلد صوت صاحبها حسن شاكوش، الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

​وفيما اعتبره سخرية منه على حسن شاكوش، كتب مغرد على موقع “تويتر” لهاني شاكر مستنكرا ما فعله: “مش تقول إنك عايز تغني الأغنيه يا أستاذ هاني شاكر بدل الهري ده، وبعدين حسن شاكوش ممكن يرفع عليك قضيه من السخرية دي”.

​يشار إلى أن مطرب المهرجانات المصري، حسن شاكوش، تقدم مؤخرا للجنة اختبارات نقابة الموسيقيين المصريين، لكنه لم يقدم شهادة تفيد بأنه “متعلم”، فقامت اللجنة باستكتابه ونجح فيها بنسبة 70%.