ماكرون يخاطب المسلمين بالعربية في خضم أزمة الرسوم المسيئة للنبي الأكرم محمد

كل الوطن – وكالات: نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد تغريدة باللغة العربية، تزامنا مع الأزمة التي أثيرت بنشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال ماكرون في تغريدته: “لا شيء يجعلنا نتراجع، أبدا. نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبدا خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوما إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية”.

وكان ماكرون تعهد بتشديد حملته على ما وصفه بـ”الإسلام الراديكالي”، إثر مقتل أستاذ التاريخ صموئيل باتي الذي نشر رسوما عن النبي محمد على يد متطرف.

واحتدم النقاش في فرنسا حول طرق التعامل مع ظاهرة “التطرف الإسلامي” بعد قطع رأس المعلم قرب إحدى مدارس ضواحي باريس.

المصدر: RT + وكالات