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مستبقا اجتماع الغد.. وزير الري السوداني: لن نتفاوض حول السد بالأسلوب السابق

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
مستبقا اجتماع الغد.. وزير الري السوداني: لن نتفاوض حول السد بالأسلوب السابق

كل الوطن  – زنيم المشهراوى  :   كشف وزير الري السوداني ياسر عباس عن نية بلاده عدم التفاوض حول سد النهضة بـ “نفس الأساليب والطرق” السابقة.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا” قال عباس “إن بلاده لا يمكنها مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التى اتبعت خلال الجولات السابقة والتي أفضت الى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية”.

تصريح عباس يأتي قبل ساعات من الاجتماع المزمع عقده غدا الثلاثاء بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

ولفت عباس إلى أنه قد بعث برسالة للسيدة جي باندورا وزيرة التعاون الدولي بجنوب إفريقيا، أكد فيها على تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهصة .

وثمنت الرسالة المحادثات الهاتفية الإيجابية التى جرت بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والتي بحثت خيارات جديدة لاستئناف المفاوضات الثلاثية .

ودعا عباس لدعم المفاوضات القادمة بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الإفريقي.

وقال إن السودان سيشارك فى اجتماع الثلاثاء للتباحث حول ابتداع طرق ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التي اتبعت فى الجولة الماضية، وذلك بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين، لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها واستئناف التفاوض على أساسها بجدول زمني مح

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398686

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