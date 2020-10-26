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وزير الطاقة السعودي: الاستغناء عن النفط والغاز احتمال بعيد وغير واقعي

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 48 ثانيةآخر تحديث : منذ 48 ثانية
وزير الطاقة السعودي: الاستغناء عن النفط والغاز احتمال بعيد وغير واقعي

كل الوطن  – رويترز  :  قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول، إن الاستغناء عن النفط والغاز احتمال “بعيد” و”غير واقعي”.

وجاءت تصريحات وزير الطاقة السعودي، في قمة سنغافورة للطاقة، والتي نقلتها وكالة “رويترز”.

وتابع الوزير السعودي: “ينبغي أن يكون هناك دراسة لجميع الخيارات، لتخفيف الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ”.

وحذر كذلك وزير الطاقة السعودي من أن عدم الامتثال، والالتزام يمكن أن يقوض اتفاق أوبك+.

وأكمل الأمير عبد العزيز بن سلمان: “على العالم أن يبحث جميع الخيارات لتخفيف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في حربه ضد تغير المناخ، لكن التخلص من النفط والغاز سيكون بعيد المنال وغير واقعي”.

واستدرك الوزير السعودي: “دعونا لا نركز على الوقود الذي نختاره، بل كيف يمكننا التخفيف والتكيف مع هذه الحقائق دون إظهار أي تفضيلات”.

منظمة أوبك
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398688

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