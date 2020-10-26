إعلام: مفاوضات لإقامة مستشفى إسرائيلي بدبي

كل الوطن – وكالات: قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، إن مستشفى “هداسا” في القدس، يجري مفاوضات مع مسؤولين إماراتيين لإنشاء فرع له في دبي.

وذكرت قناة “كان” الرسمية أن مدير المستشفى الإسرائيلي “زئيف روتشتاين” زار دبي، الأسبوع الماضي، لإجراء المفاوضات عن كثب.

وعلق “روتشتاين” في حديث للقناة، قائلاً :”هذا الاقتراح بتأسيس مستشفى هداسا كقوة طبية في دولة الإمارات يمثل ثورة”.

وجرت المفاوضات، بحسب القناة، من خلال عناصر أمريكية ورجال أعمال، وتم خلالها عرض ميزانية ضخمة ومبانٍ لإقامة فرع للمستشفى الإسرائيلي في دبي.

وقالت القناة إن الحديث يدور عن نقل أطباء ووحدات بحثية من إسرائيل إلى دبي.

وتأتي المفاوضات في ظل أزمة مالية كبيرة يواجهها مستشفى “هداسا” منذ تفشي فيروس كورونا في إسرائيل، ما جعلها تتعثر في دفع الرواتب للأطباء والعاملين، بحسب المصدر ذاته.

وفي يونيو/حزيران الماضي، توجهت “هداسا” لوزارة المال والصحة باسم المستشفيات العامة في إسرائيل، بطلب جاء فيه: “كما هو متوقع، ظهرت أزمة تدفق نقدي هذه الأيام في جميع المستشفيات العامة، بما في ذلك هداسا”.

ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، “اتفاق سلام” في البيت الأبيض برعاية الرئيس دونالد ترامب، ومنذ ذلك الوقت وقع الجانبان العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات مختلفة.