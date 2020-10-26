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وفاة نبيل حلواني أحد ممثلي “باب الحارة” بعد صراع مع المرض

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : منذ 20 ثانية
وفاة نبيل حلواني أحد ممثلي “باب الحارة” بعد صراع مع المرض

كل الوطن – وكالات: توفي اليوم الاثنين الفنان نبيل حلواني وذلك بعد شهرين على إصابته بمرض السرطان.

وكان الفنان الراحل يخضع لعلاج عبر جرعات كيميائية، قبل أن تنتكس صحته قبل يومين، وفق مواقع محلية.

وشارك نبيل الحلواني بما يقارب سبعين مسلسلاً في الدراما السورية منها نهارات الدفلى، والخطوات الصعبة، إخوة التراب، مرايا 1997، حمام القيشاني، عودة غوار (الأصدقاء)، بطل من هذا الزمان، فارس بلا جواد، حاجز الصمت، قمر بني هاشم، لورنس العرب، أهل الراية، الخبز الحرام، طوق البنات، وباب الحارة.

يشار إلى ان الفنان الراحل بدأ مسيرته الفنية من خشبة المسرح، فشارك بالعديد من العروض المسرحية مع فرق المسرح القومي والعمالي والشبيبي، وهو أحد مؤسسي مسرح الطفل في سورية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398707

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