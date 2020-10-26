طوكيو – رويترز : تراجع النفط ثلاثة بالمئة اليوم الاثنين، مواصلا خسائر الأسبوع الماضي في ظل تنامي حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا مما يثير المخاوف حيال الطلب على الخام، لاسيما في ظل فرص حدوث زيادات في المعروض.

وبحلول الساعة 07:55 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 1.25 دولار بما يعادل ثلاثة بالمئة إلى 40.52 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 3.2 بالمئة ليسجل 38.57 دولار للبرميل.

انخفض برنت 2.7 بالمئة الأسبوع الماضي وغرب تكساس 2.5 بالمئة.

سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات جديدة لها حتى الآن بفيروس كورونا يومي الجمعة والسبت، بينما بلغت الحالات الجديدة في فرنسا ذروة قياسية فوق الخمسين ألف حالة أمس الأحد، مما يسلط الضوء على شدة التفشي.

وعلى صعيد المعروض، رفعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم حالة القوة القاهرة في حقل الفيل لتنهي بذلك جميع إغلاقات الحقول والموانئ التي فرضها حصار ضربته قوات من شرق ليبيا لثمانية أشهر.

وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة، “براميل النفط الليبي الجديدة تأتي في وقت تواجه فيه سوق الخام إحباطات اجتماع اللجنة الوزارية لمجموعة أوبك+ الذي لم يشهد تقديم مقترحات جديدة.”