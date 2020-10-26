وفاة مصري في الكويت دهساً والجانية تعترف بعد هروبها

كل الوطن – وكالات: اعترفت سيدة كويتية متهمة بقتل مصري مقيم في الكويت دهساً بسيارتها أثناء القيادة في منطقة السالمية، بعد ضبطها من قبل الشرطة والتحقيق معها.

وقالت السيدة “لم أنتبه، ومن الخوف هربت من المكان”.

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية، فإن المصري البالغ من العمر 53 عاماً كان قد فارق الحياة إثر تعرضه للدهس من قِبل مركبة في منطقة السالمية، في حين فر قائدها، هرباً عقب الواقعة.

وأضافت الصحيفة أن «رجال المباحث توصلوا إلى المتهم، بعدما أدلى شاهد عيان بأوصاف وبيانات السيارة، وتبين أن الداهسة مواطنة أُلقي القبض عليها، وأحيلت إلى التحقيق، لتعترف بأنها لم تنتبه للمجني عليه، ولم تكن تنوي دهسه، وأن ما دفعها للهرب خوفها مما حصل، وسُجلت بحقها قضية جارٍ استكمال الإجراءات القانونية في ملابساتها».