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إمارة الرياض: ضبط 60 بدلة عسكرية في محلّ خياطة غير مصرّح له

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-27T00:49:14+03:00
2020-10-27T00:55:48+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : منذ 8 دقائق
إمارة الرياض: ضبط 60 بدلة عسكرية في محلّ خياطة غير مصرّح له

كل الوطن – الرياض: ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض 60 بدلة عسكرية في محل خياطة غير مصرح له و4 آلاف قطعة من الرتب والأنواط العسكرية المخالفة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء اليوم، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها..

وتأتي هذه الجولة بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه اللذان يشددان على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وذلك حسبما أعلنت إمارة منطقة الرياض عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398771

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