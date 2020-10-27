كندة علوش تحرج مذيعا شهيرا في مهرجان الجونة… فيديو

كل الوطن – وكالات: تسببت الفنانة كندة علوش في الإحراج لمذيع برنامج “إم بي سي تريندنج” صبحي عطري، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وفاجأت كندة علوش المذيع بعدم معرفتها اسمه خلال إجرائه لقاء معها على السجادة الحمراء، في افتتاح المهرجان. وكان المذيع يجري اللقاء وهو يرتدي الكمامة، وعندما خلعها لم تتعرف عليه الفنانة السورية حيث قالت له إنها تتابعه بالفعل وتعرف شكله لكنها لا تعرف اسمه.

وشاركت الفنانة السورية في حلقة نقاش للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس تحت عنوان “الأطفال مهمون” ضمن فعاليات ثاني أيام الجونة السينمائي. يذكر أن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، انطلقت مساء الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة العديد من النجوم.