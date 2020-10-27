جيل جديد من أجهزة الكيمياء الحيوية المخبرية في مستشفى شرق جدّة

كل الوطن – واس: أعلن مستشفى شرق جدة تأمين أحدث التقنيات العالمية و المتطورة وذات المواصفات والكفاءة العالية لمختبر مستشفى شرق جدة.

ووصل الجيل الجديد من أجهزة الكيمياء الحيوية السريرية والهرمون للمختبر الرئيس ( Core Lab ) ومختبر الأمصال والفيروسات، كما تم تشغيل الجيل الجديد من أجهزة تحاليل سيولة الدم وعوامل التخثر التي تقوم بفحص وتحليل نطاق واسع من تحاليل الدم التي تتراوح من فحص المواد الكيميائية في الدم إلى أنزيمات القلب وتحاليل الفيروسات والأمصال بدقة وبسرعة عالية وبجودة مراقبة على مدار الساعة مما يتيح للأطباء و مقدمي الرعاية الصحية سرعة الوصول للنتائج المخبرية وهو ما يساعد بإذن الله في اتخاذ القرارات الطبية الدقيقة وخطة العلاج في وقتٍ قياسي وبإشراف فريق عمل عالي المؤهل.

وتأتي هذه الخطوة سعياً لاستدامة خدمات الرعاية الصحية بهدف تقديم خدمات مخبرية وطبية ذات جودة عالية يستفيد منها المواطن والمقيم وتواصلاً للحهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات الصحية وتجويدها.