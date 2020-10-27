“التجارة السعودية” تغلق مشغل ذهب مخالف بجدة

كل الوطن – الرياض: أغلقت فرق الرقابة بوزارة التجارة والاستثمار مشغل ذهب مخالفة بمحافظة جدة، وذلك حسبما أعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء.