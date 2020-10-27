تسجيل الدخول
» » “التجارة السعودية” تغلق مشغل ذهب مخالف بجدة

“التجارة السعودية” تغلق مشغل ذهب مخالف بجدة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-27T21:47:43+03:00
2020-10-27T22:04:49+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 دقيقةآخر تحديث : منذ 17 دقيقة
“التجارة السعودية” تغلق مشغل ذهب مخالف بجدة

كل الوطن – الرياض: أغلقت فرق الرقابة بوزارة التجارة والاستثمار مشغل ذهب مخالفة بمحافظة جدة، وذلك حسبما أعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء.

1000 7edd58c1c9 - كل الوطن
1000 d925281929 - كل الوطن
1000 5c8b5d499d - كل الوطن
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398835

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.