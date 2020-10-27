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» » برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يُندّدُ بالرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم

برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يُندّدُ بالرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-27T23:37:02+03:00
2020-10-27T23:39:28+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يُندّدُ بالرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم

كل الوطن – واس: جدد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الثلاثاء، رفض المملكة لأي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، واستنكارها للرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أي من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإدانتها ونبذها لكل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف والتطرف، والـتأكيد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح والسلام.

وأفاد معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المجلس، أعرب عن إدانة المملكة بشدة؛ استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما عبر مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًا غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، ورفضها لهذه الأعمال الإجرامية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398849

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