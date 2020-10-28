أحمد العوضي يطلب عدم التنمّر على صورته: الرجل اللي ورايا تأذى نفسيا

كل الوطن – متابعات: طالب الفنان أحمد العوضي من جمهوره عدم الحديث عن الرجل وزوجته الذين جلسوا ورائه أثناء التقاط صوره في أحد المطاعم مع زوجته ياسمين عبدالعزيز، ويوسف الشريف وزوجته انجي.

وعلق العوضي علي الموضوع عبر “الفيس بوك”: “بمناسبة الصورة المنتشرة.. أحب أوضح أن الراجل المتصور ورايا … كان مع مراته بيتعشو .. وهو بعتلي أن الكلام اللي حصل أذاه نفسيا هو ومراته المصون … فأرجو من حبايبنا نحترم مشاعره ونبطل هزار ممكن يكون ضايق ناس ملهاش ذنب غير أنهم ينزلو يتعشوا في سلام “.

وعقد الفنان أحمد العوضي مؤخرا ، مقارنة بين حياة البشر في القرن الماضي، وحياتهم في ظل التطور التكنولوجي، في آخر تدوينة شاركها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب “العوضي”، ” أيام ما كان مفيش سوشيال ميديا، كانت الأبواب مقفولة على ناسها واليوم كان طويل”.

وتابع: “دلوقتي احنا قاعدين في الشارع كله منفد على كله، الناس عاوزة تنزل تختار لبعضها اللبس وتختار لبعضها العريس والعروسة، مولد يا جدعان عايشين في مولد ومحدش بيروح بيته، احنا قاطعين في الشارع”.

وقدم أحمد العوضي، مسلسل “شديد الخطورة” خلال منصة “watch it”، والمسلسل يعد البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد العوضي في الدراما التليفزيونية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ريم مصطفى، هادي الجيار، رياض الخولي، محمود حجازي، ناهد رشدي وكوكبة من النجوم، وجاء المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.

ويجسد “العوضي” خلال أحداث المسلسل شخصية مدير شركة أوراق مالية يُدعى “مالك”، ومتزوج من “نور”، التي تؤدي دورها الفنانة ريم مصطفى، والتي تعمل داخل شركة منافسة له بحسب الأحداث، ما يخلق بينهما عددا من المواقف التنافسية، وتتوالى الأحداث في إطار من الأكشن والإثارة.

وشارك أحمد العوضي، في موسم رمضان 2020، بمسلسل الاختيار، الذي تناول حياة الشهيد أحمد منسي، وأبطال الكتيبة 107، حيث جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، المسلسل بطولة أمير كرارة، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.