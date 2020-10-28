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أمانة العاصمة المقدّسة تضبط 14 مسكناً مُخالفاً للعمالة وتُغلق موقعاً “للسكراب والخردوات”

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
أمانة العاصمة المقدّسة تضبط 14 مسكناً مُخالفاً للعمالة وتُغلق موقعاً “للسكراب والخردوات”

كل الوطن – الرياض: نفَّذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للمنشآت التجارية 22 جولة رقابية، وذلك ضمن الأعمال الرقابيّة للجنة التفتيش على مساكن العمال للتأكد من الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية للحد من إنتشار ‫فيروس كورونا.

و أكَّدت إدارة مراقبة المواد الغذائية و الأسواق ضبط 14 مسكناً مخالفاً به “تكدس” خلال شهر صفر الماضي، مشددةً على أهمية الحفاظ على سلامة العمالة منعاً لتفشي الأمراض، والإهتمام بمعايير النظافة والاشتراطات الصحية لإسكان العُمَّال، والحرص على ألا تكون مساكن العمالة العشوائية بؤراً موبوءةً سواءً داخل الأحياء السكنية أو خارجها.

من جهة أُخرى قامت لجنة تنظيم تجارة الحديد المستعمل “السكراب والخردة” التابعة للإدارة العامة للمنشآت التجارية،‬ برئاسة امارة منطقة مكة المكرمة و مشاركة الجهات ذات العلاقة بجولات ميدانية أسفر عنها إغلاق موقع يعمل بدون ترخيص، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف المواد الموجودة و تسليم الموقع لبلدية الشرائع الفرعية‬ لاستكمال الإجراءات النظامية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398888

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