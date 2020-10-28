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شرطة القصيم تُحدّد هوية المسؤول عن التجمّع المخالف للإجراءات الاحترازية

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
شرطة القصيم تُحدّد هوية المسؤول عن التجمّع المخالف للإجراءات الاحترازية

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقرره نظاماً، بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين المخالفين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398909

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